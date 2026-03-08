野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は８日の１次ラウンドＣ組でオーストラリアを４−３で破り、Ｃ組を１位通過で、アメリカで行われる準々決勝への進出を決めた。日本は試合前に準々決勝進出が決まり、豪州戦を迎えた。井端監督はこの一戦に臨む心構えを問われ、「（準々決勝は）まだまだ先。気を引き締めて戦いたい」と強調していた。だが試合では、二死満塁で大谷を迎えた四回の