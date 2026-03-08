【バンコク＝吉形祐司】イラン国営テレビなど複数のメディアは８日、死亡した最高指導者アリ・ハメネイ師の後継を選出する「専門家会議」が新たな最高指導者を選出したと報じた。会議のメンバーのイスラム法学者が「大多数の合意が得られた」と述べたが、後継者の名前は明かさなかった。ハメネイ師の後継者としては、次男のモジタバ師が浮上している。ただ、同師のイスラム法学者の地位は最高指導者の要件を満たしていない。会