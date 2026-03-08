野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は8日、東京ドームで日本代表「侍ジャパン」が豪州代表と対戦。4－3で試合を制し、1次ラウンド1位通過で準々決勝進出を決めた。殊勲の逆転2ランを放った吉田正尚外野手（レッドソックス）は、3打数1安打2打点1四球の活躍。米記者は、吉田の際立つ勝負強さに注目を寄せている。 ■屈指の勝負強さで打点を量産 侍ジャパン1点ビハイ