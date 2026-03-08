◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）スポニチ本紙評論家の槙原寛己氏が、侍ジャパンが4―3で勝利を収めたオーストラリア戦を解説。8回に牧がマークした、自己犠牲の精神があふれる一打に注目した。2―1で先頭・村上が四球。ここで代走の切り札である周東が一塁に送られた。打席の牧は3球目まで見送って、周東のスタートを待った。自身は追い込まれる形となったが、周東は3球目に二盗を