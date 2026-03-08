８日放送のテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）では、ＷＢＣ１次ラウンドのオーストラリア戦で日本が逆転勝利。初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めたことを速報した。１点を追う７回、４番の吉田正尚外野手が決勝の２号逆転２ランを放った激闘について、キャスターを務める有働由美子アナウンサーは「（映像を）見たい！見たい！見たい