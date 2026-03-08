1次ラウンド・プールC日本―豪州戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州に4-3で勝利。3連勝で1次ラウンド1位通過が決まった。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が4回に2死満塁で打席に入ったが、まさかの二塁牽制死でチェンジとなった。井端弘和監督はすぐさまチャレンジを要求したが認められず。この場面について、井端監督が試合後の会見で言及