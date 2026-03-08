◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの種市篤暉投手の投球に称賛の声が挙がっている。種市は２ー１と１点をリードした８回から２番手の西武・隅田知一郎に代わり３番手で登板。１回を無安打無失点２奪三振。最速は１５４キロを計測し、２日連続で三者凡退に抑える好投を見せた。ＷＢＣで自身初登板を果たした７日の韓国戦では５―５の同点で迎えた７回から３番手として登板