1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が全勝対決となった豪州戦に4-3で逆転勝ち。対戦成績を3勝0敗とした。この結果、1次ラウンド1位通過も決定。一方で、1勝2敗の韓国に逆転突破の可能性が浮上した。この日の第1試合で韓国は台湾に延長タイブレークの末に4-5で敗れた。逆転に次ぐ逆転の壮絶な死闘で、自力突破は消滅。日本が豪州