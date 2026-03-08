◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの菅野智之投手（３６）＝ロッキーズ＝が、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦に先発し、４回４安打無失点と好投。５０球で４回を投げ切り、最速１５０キロを計測した。この日の試合前の声出しは菅野の巨人時代の同僚・岡本和真（ブルージェイズ）が担当。「僭越（せんえつ）ながら声出しさせていただきます。昨日もナイスゲーム