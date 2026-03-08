WBC1次ラウンド・プールC日本―オーストラリア戦（東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が全勝対決となった豪州戦に4-3で逆転勝ち。対戦成績を3勝0敗とした。試合前に1次ラウンド突破が決まっていたが、1位通過も決定。井端弘和監督が会見で試合を振り返った。この日は天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまがご来場。両陛下のWBC観戦は3度目