今年の岩手競馬が8日、水沢競馬場で開幕した。メイン11Rの3歳重賞「第51回スプリングカップ」（M2）は1番人気ディオニス（牡＝佐々木由、父リオンディーズ）が前走の金杯に続く重賞連勝を飾った。4番手インで脚をため、3角から一気にスパート。直線で後続を7馬身引き離した。鞍上の山本聡哉騎手（38）は「スタートが速かったら逃げの手も考えていましたが、出方次第。外の馬（イタズラベガ）が先手を主張したので、掛かること