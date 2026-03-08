女優の新川優愛(32)が8日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。夫に似ている芸能人を明かした。新川は2019年に9歳年上のロケバス運転手の男性との結婚を発表。23年に第1子を出産した。MCの峯岸みなみから夫に似ている芸能人を聞かれると、新川は「本人はエレキコミックのやついいちろうさんって言ってますね」と回答。しかし、新川の夫を知るMCの滝沢眞規子から「もっとイケメンじゃん！目もくりっとしているし