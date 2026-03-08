ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が８日に放送され、林修先生の妻・林裕子さんが登場。夫婦共演が実現した。番組テロップには「林先生の妻登場」。裕子先生が早稲田大学で心理学を学んだ４年後に、医学部に再入学したことなども紹介された。貴重な夫婦共演にネットも即反応。「林先生の奥さんって産婦人科医で院長！？」「林修先生と美人奥様ツーショットを見るなら、今でしょ！」「林先生の奥さんの学歴もすごい！やっぱり賢い