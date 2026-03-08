中東情勢の悪化に伴い、政府が手配したチャーター便の1便目が、オマーンのマスカットから成田空港に到着した。エチオピア航空ET8403便として、ボーイング787-9型機（機体記号：ET-AYD）で運航した。マスカットを現地時間3月8日午前10時45分に出発し、成田空港に同日午後7時31分に到着した。外務省によると、アラブ首長国連邦（UAE）とオマーンから出国を希望する邦人107名が搭乗した。外務省の海外緊急展開チーム（ERT）要員4名も