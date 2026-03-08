7回に起死回生の逆転2ランを放った吉田正尚(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの3戦目で、オーストラリア代表に4-3で逆転勝ち。3連勝でC組の1位突破が確定し、米マイアミ開催の準々決勝進出を決めた。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る圧倒的な長打力を示した過去2試合とは一変、5回まで両軍無得点。6回に失策も絡んで1点を