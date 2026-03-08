石川県選挙管理委員会によりますと、8日に投開票が行われた県知事選挙の確定投票率は54.68%でした。前回2022年の61.82%を7.14ポイント下回りました。各市町ごとの投票率は次のとおりです。▼金沢市 51.92%▼七尾市 55.22%▼小松市 53.05%▼輪島市 61.60%▼珠洲市 69.42%▼加賀市 52.00%▼羽咋市 63.97%▼かほく市 57.85%▼白山市 56.45%▼能美市 59.47%▼野々市市 47.79%▼川北町 74.91%▼津幡町 55.64%▼内灘町 55.91%▼志賀町 64