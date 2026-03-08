8日午後10時17分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、青森県のおいらせ町、岩手県の普代村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、花巻市、奥州市、それに金ケ崎町、