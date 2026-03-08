◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目でオーストラリアと対戦し4―3で勝利した。3点リードの8回は種市篤暉投手（27＝ロッテ）がわずか11球で3者凡退斬り。チームの3連勝に貢献した。圧巻の8回だった。先頭のケネ