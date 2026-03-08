笑顔を見せながらゴールを目指すランナーたち＝伊勢原市の大山第４１回大山登山マラソン（伊勢原市・同市教育委員会主催、神奈川新聞社など後援）が８日、同市の小田急線伊勢原駅北口から大山阿夫利神社下社までの９・０キロのコースで行われた。標高差６５０メートルを登り続けるコースで、終盤には１６１０段の石段が続く。全国から集まった参加者が男女７部門に分かれて出走し、計２４５７人が完走した。北京五輪女子５００