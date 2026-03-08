種市は前日韓国戦から4連続三振■日本 4ー3 豪州（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）で逆転勝利を飾った。7回に吉田正尚外野手（レッドソックス）が逆転2号2ラン。直後の8回には種市篤暉投手（ロッテ）が1回を無安打無失点2奪三振と快投した。試合後、和田毅氏が惜しみない称賛を送った。種市は2-1と逆転した直