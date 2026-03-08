◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの菅野智之投手（３６）＝ロッキーズ＝が、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦に先発し、４回４安打無失点と好投。５０球で４回を投げ切り、最速１５０キロを計測した。試合後は公式会見に登場。「組み立て通りの投球ができたので、こういう結果になったと思います。（豪州は）勝てば次の準々決勝に進めるということで気合を入れ