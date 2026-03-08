◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)3連勝を飾った野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が試合を振り返りました。この日は打線が沈黙すると、6回には守備のミスからオーストラリアに先制を許す苦しい展開。それでも7回に吉田正尚選手の逆転2ランが飛び出し、8回にも代打・佐藤輝明選手のタイムリー2ベースなどで追加点を挙げてプールCの1位通過を決めました。井端