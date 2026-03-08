結婚で価値観がぶつかり合うこともあるでしょう。特に義実家には、自分の常識では計り切れないほどの信じられないルールが存在するかもしれません。今回の投稿者さんも、義実家の厳しい「常識」に戸惑ってしまったようです。『義母が超神経質かつ潔癖で、息が詰まります』義実家に帰省した投稿者さん。そこでさっそくの「洗礼」を受けてしまったようです。投稿者さん曰く、義母はとにかく神経質で潔癖すぎるタイプだそうです。トイ