明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆今日の運気は総合的によいでしょう。とくに健康運が上々。おいしいものに縁があるでしょう。イタリアン料理にツキありです。B型の運勢……★★★☆☆家族との会話を大切にしたい日。たくさん語り合うと、楽しい気分になって日頃の疲れも癒やされそう。今日は甘いものを食べると良いでしょう。O型の運勢…