野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は、第３戦で豪州と対戦し、４―３で競り勝ってＣ組１位で準々決勝進出を決めた。台湾は延長タイブレイクの末、韓国に勝利した。日本は１０日、チェコとの１次ラウンド最終戦に臨む。次戦以降の巻き返し期す両チーム無得点で迎えた四回、先頭の岡本が四球を選ぶと、牧の左前打や四球で