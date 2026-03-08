【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第３日の８日、スノーボードクロス男子下肢障害ＬＬ１決勝で、前回北京大会７位の小須田潤太（オープンハウス）は４位でメダル獲得を逃した。小栗大地（ＳＣＳＫ）は準決勝で敗退。同上肢障害の大岩根正隆（ベリサーブ）は準々決勝で敗退。同女子下肢障害ＬＬ２の坂下恵里（三菱オートリース）は準決勝で敗退。バイアス