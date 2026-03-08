野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は８日の１次ラウンドＣ組でオーストラリアを４−３で破り、Ｃ組を１位通過で、アメリカで行われる準々決勝への進出を決めた。（デジタル編集部）井端弘和監督は試合後のインタビューで、投打のヒーローについて言及した。「（逆転２ランの）吉田正尚はずっと、いいところで打ってくれていて頼もしい。（２番手で３回を２安打、７三振の）隅田