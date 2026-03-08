◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアに4―3で勝利した。通算3勝0敗でC組1位が確定した。日本の1位通過が決まり、2位争いが注目される。2位通過の可能性を残すのはオーストラリア、韓国、台湾の3チーム。8日終了時点でオーストラリア