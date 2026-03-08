公式戦初先発したＥＮＥＯＳ・林＝神宮社会人野球の第８０回東京大会第２日は８日、東京・神宮球場などで１次リーグ６試合が行われ、Ａ組のＥＮＥＯＳは５−２でＪＲ東日本に敗れた。ＥＮＥＯＳは二回１死満塁から丸山の２点適時打で先制するも、先発林が五回までに２失点を許して同点とされた。八回１死満塁から犠飛で勝ち越され、その後も野手の失策などでさらに２点を奪われた。第３日は９日、１次リーグ６試合が行われる