飽きない春キャベツの簡単副菜5選 柔らかく、生食向きの春キャベツ。さっと和えたり、軽く加熱して食感を楽しめる春キャベツレシピをご紹介します。毎日食べても飽きない味付けのバリエーションです。 白だしとごま油で上品に粒マスタード入りでさっぱりにんにくとごま油でやみつき味ウェイパー×ごま油で中華風生姜香るめんつゆ和え春キャベツをおいしく食べ切れるレシピ 旬の春キャベツを丸ごと一つ買っても、毎日飽きずに食