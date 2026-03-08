女優の山崎紘菜(31)が8日、自身のインスタグラムを更新。人気バンドのボーカルとの2ショットを公開した。山崎は「ASIAN KUNG-FU GENERATIONさんのおかえりジョニーという曲のMVに出演させていただきました」と報告。ロックバンド「ASIAN KUNG-FU GENERATION」のボーカル後藤正文との2ショットを公開し「昨年のCDJで、アジカンさんのライブを観てすごいなぁ、かっこいいなぁーーーーと満員のお客さんの中思っていたら年が明け