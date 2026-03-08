8日午後、東京・杉並区の住宅で火事があり、1人の遺体が見つかりました。8日午後3時ごろ、杉並区善福寺の2階建て住宅から火が出ているのを近くの住民が見つけ、119番通報しました。警視庁などによりますと、2階建て住宅およそ45平方メートルが燃えたほか、隣接する住宅2棟の外壁など一部が焼けました。火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、火元となった住宅の1階から女性の遺体が見つかり、警視庁は遺体の身元の特定を急