（東京、台北中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組の台湾対韓国戦が行われ、台湾は延長タイブレークの末、5―4で勝利した。WBCで台湾が韓国に勝利するのは初めて。1次ラウンドを2勝2敗で終え、準々決勝進出の可能性を残した。背水の陣で臨んだ台湾は、古林睿煬（日本ハム）が先発し、試合開始から6者連続で凡退に抑えた。二回表には張育成（富邦）のソロ本塁打で先制した。