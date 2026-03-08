開催：2026.3.8会場：東京ドーム結果：[日本] 4 - 3 [オーストラリア]WBCの試合が8日に行われ、東京ドームで日本とオーストラリアが対戦した。日本の先発投手は菅野 智之、対するオーストラリアの先発投手はＣ・マクドナルドで試合は開始した。6回表、2塁ランナーＡ・ホワイトフィールド 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でオーストラリア得点 JPN 0-1 AUS7回