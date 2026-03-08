■2026 ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドC組日本 4−3 オーストラリア（8日東京ドーム）野球日本代表の侍ジャパンはワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドC組第3戦のオーストラリア戦に臨み、逆転勝利。無傷の3連勝で10日のチェコ戦を残してC組1位通過で準々決勝進出が決定。準々決勝は15日（日）に、D組（ベネズエラ、ドミニカ共和国、オリンダ、イスラエル、ニカラグア）の2位と対戦する。互い