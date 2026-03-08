第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、POOL Cの侍ジャパンが1位で準々決勝進出を決めた。侍ジャパンは、同じく2連勝のオーストラリアと対戦したが、0−0の6回にミスから先制点を許す。それでも、7回に吉田正尚の2ランで逆転に成功すると、8回には代打・佐藤輝明の適時二塁打など2点を加え、4−1の9回は大勢が2本の本塁打を浴びたが、なんとかリードを守り切った。POOL Aのプエルトリコはパナマと対戦し、2