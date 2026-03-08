Ｆ１の今季開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）決勝が８日に開催され、トラブル続きで混迷しているアストンマーティンはフェルナンド・アロンソがリタイア、ランス・ストロールが異例の１５周遅れで記録的な最下位となった結果を受けて、緊急声明を発表した。今季から本格復帰したホンダと組むアストンマーティンは、プレシーズンからパワーユニット（ＰＵ）の問題が頻発し、オーストラリアＧＰに入ってもトラブルが続い