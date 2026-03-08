2試合連続アーチで逆転勝利を演出■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦に逆転勝利を収めた。1点を追う8回に吉田正尚外野手（レッドソックス）が起死回生の逆転2ランを放った。2戦連発の“4番打者”がお立ち台で笑顔をみせた。「重苦しい雰囲気でしたので、なんとかよかったです」。0-1で