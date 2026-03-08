1次ラウンド・プールC日本―豪州戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が全勝対決となった豪州戦に4-3で逆転勝ち。対戦成績を3勝0敗とした。試合前に1次ラウンド突破が決まっていたが、1位通過も決定。敗れた豪州は初黒星を喫した。日本を苦しめた豪州のデーブ・ニルソン監督が会見で胸中を明かした。日本を最後まで苦しめた。0-0の4回2死満塁のピンチ