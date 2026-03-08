1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦した。「4番・左翼」の吉田正尚外野手（レッドソックス）の2ランなどで4-3で勝利。3連勝でプールC1位通過で準々決勝進出を決めた。頼れる4番が一発で試合をひっくり返した。0-1の7回2死一塁から、吉田が内角低めのボール球をすくいあげた。打った瞬間それと