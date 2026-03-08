1月いっぱいでABCテレビを退社した東留伽アナウンサーが8日、自身のインスタグラムを更新。米カリフォルニアのディズニーランド・リゾートを楽しむ姿を投稿した。 【写真】ぴったりニットワンピ姿で美スタイルくっきりカリフォルニア満喫中 東アナは「人生初のCalifornia Disney」と題し、「たった1日だったけど全部で16個もアトラクション乗れました！」と投稿。自ら体験したアトラクションも列記し、