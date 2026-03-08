◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が８日、１次ラウンド３戦目のオーストラリア戦に「４番・左翼」で先発出場し、１点を追う７回２死一塁で決勝の逆転２ランを放った。２試合連続の一発で、日本代表史上最多となるＷＢＣ４発目。天覧試合でヒーローになった。３連勝で侍ジャパンは１次ラウンドＣ組の１位通過が決定した。侍ジャ