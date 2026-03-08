◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）オーストラリアは、侍ジャパンに逆転負けで今大会初黒星を喫した。試合後、会見したオーストラリアのニルソン監督は「非常に結果は残念でした。世界一のチームを追い詰めましたけど、結果には失望しています」と落胆の表情を浮かべた。ここまでの２戦合計で２１得点だった日本打線を、先発のマクドナルドが３回無失点に抑えて流れをつくった。そこか