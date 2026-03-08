UCCグループのコーヒー専門教育機関・UCCコーヒーアカデミーは、コーヒーを通じて参加者（受講者）同士が語り合う場を提供する新サービス「ACADEMY SALON（アカデミーサロン）」を5月から東京校（東京都港区）で始動する。コーヒー全般を体系的・段階的に学ぶセミナーとは一線を画し、受講者同士の交流に主眼を置いた点が大きな特徴。講師はコーヒーに関する説明などを挟みつつ、おもてなし役や盛り上げ役に徹する。サロンは