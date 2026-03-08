同僚の背中を包丁で刺し殺害しようとしたとして周南警察署は8日、ベトナム国籍の24歳の土木作業員の男を殺人未遂容疑で逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、周南市須々万奥のベトナム国籍の土木作業員の男（24）です。周南警察署によりますと容疑者は8日午後4時ごろ、周南市内の自宅で、同じベトナム国籍の土木作業員の男性（34）の背腰部を、殺意を持って刺した疑いがもたれています。