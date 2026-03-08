侍ジャパンが1位通過でマイアミへ向かう(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に臨み、4−3で勝利。1次ラウンド3連勝を飾った。これで1位通過で米国マイアミへと向かう。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る侍ジャパンは6回まで3安打に封じられていたが、0−1で迎えた7回二死一塁から吉