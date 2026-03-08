WBC男の吉田は2戦連発、勢いが止まらない(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組の豪州戦（東京ドーム）を戦った。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見るWBC男がやってのけた。試合は5回までともに無失点と重苦しいム―ドの中、試合が動いたのは6回。豪州が足をからめて1点を先制。1点を追う中、7回二死一塁の場面で4番に入った吉田正尚が左腕ケネディの低めスライダ