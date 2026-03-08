◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）巨人が開幕戦の相手阪神との接戦を制した。先発の田中将大投手は３回１安打無失点と好投。最速１４７キロの直球に変化球も有効に利用。９つのアウトのうち内野ゴロ７つと安定感が光った。阿部監督は「キャンプから順調にきていたので、それを出してくれていましたよね」と話し、開幕ローテ候補かについては「もちろん、入ってくる可能性はあると思います」とした。