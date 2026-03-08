◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの２番手・隅田知一郎投手（西武）が３回２安打７奪三振１失点（自責０）で降板。ＷＢＣ初登板となった左腕の圧倒的な投球に、ＳＮＳでは称賛の声が相次いでいる。先発・菅野のあとを受け、両軍無得点の５回からマウンドへ。５回は２者連続で空振り三振を奪う好スタートを切ると、２死一塁となってからバザナを左飛に打ち取って無失点で終