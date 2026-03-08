◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの大勢投手が＝巨人＝が８日、オーストラリア戦で守護神として９回のマウンドに立った。先頭打者を遊ゴロに仕留めると、４番・ホールに右翼席へ被弾。自身、ＷＢＣは６登板目で初失点となった。続くデールは３球で空振り三振。２アウトを取ったが、ウィングローブへ２ボール、２ストライクからの５球目の直球を捉えられ、左翼席へソロを浴び